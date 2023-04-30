تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة ضد هيرتا برلين اليوم في الدوري الالماني 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة النارية في الأسبوع 30.

يستضيف نادي بايرن ميونخ اليوم نظيره نادي هيرتا برلين على أرضية ملعب "أليانز أرينا" في إطار منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الألماني، حيث يطمح توخيل ومشجعي النادي البافاري إلى الفوز واستعادة الصدارة من دورتموند.

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تقام مباراة بايرن ضد هيرتا برلين في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن يتم بث المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 3 HD بصوت المعلق عصام الشوالي.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة ضد هيرتا برلين اليوم في الدوري الالماني 2023

المدرب: توماس توخيل

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: يان سومير

خط الدفاع: مزراوي ، بافارد ، دي ليخت ، كانسيلو

خط الوسط: كيميتش ، غوريتسكا ، مولر

خط الهجوم: ساني ، ماتيس تيل ، كومان