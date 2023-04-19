تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة لمواجهة مانشستر سيتي في إياب دوري الأبطال 2023 نستعرضها معكم فيما يلي، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة النارية اليوم ربع نهائي البطولة.

يستعد نادي بايرن ميونخ اليوم لخوض مواجهة مصيرية وحاسمة أمام مانشستر سيتي على أرضية ملعب "أليانز أرينا"، ولن يكون هناك أمام توخيل أو لاعبي البافاري بديلًا عن الفوز خاصة بعد الخسارة في الذهاب بثلاثية نظيفة دون رد.

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المباراة ستقام في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وستنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق حفيظ دراجي.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة لمواجهة مانشستر سيتي في إياب دوري الأبطال

المدرب: توماس توخيل

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: يان سومير

خط الدفاع: جواو كانسيلو ، بنيامين بافارد ، ماتيس دي ليخت ، ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميتش ، ليون غوريتسكا ، جمال موسيالا

خط الهجوم: كينغسلي كومان ، سيرجي غنابري ، ليروي ساني