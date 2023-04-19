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جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 19 نيسان / أبريل 2023 - 07:35
جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل المواجهات في مختلف الدوريات والبطولات والقنوات الناقلة لها. 

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تستمر إثارة ليالي الأبطال في مباريات اليوم، حيث تلعب مواجهات العودة في ربع نهائي البطولة وأبرزها لقاء بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في أليانز أرينا، ومباراة مصيرية لنادي بنفيكا في سان سيرو أمام إنتر ميلان الفائز في الذهاب بنتيجة 2-0. 

جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

  • دوري أبطال أوروبا – إياب ربع النهائي

بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
إنتر ميلان ضد بنفيكا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

  • الدوري المصري – الجولة 26

طلائع الجيش ضد فيوتشر – الموعد: 10:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 2
البنك الأهلي ضد حرس الحدود – الموعد: 10:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 3
فاركو ضد غزل المحلة – الموعد: 10:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1


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