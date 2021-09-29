تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة لمواجهة دينامو كييف اليوم

يلتقي بايرن ميونيخ الألماني مع ضيفه دينامو كييف الأوكراني اليوم الأربعاء على ملعب آليانز آرينا ضمن منافسات المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتبثها شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق سوار الذهب.

ولا يعاني الفريق البافاري من غيابات مؤثرة ومن المتوقع أن يشرك المدرب يوليان ناغلسمان أقوى تشكيلة لديه لحصد نقاط اللقاء الثلاثة.

تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة لمواجهة اليوم:

المدرب: يوليان ناغلسمان.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بينجامان بافار، دايو أوباميكانو، نيكلاس سولي، ألفونسو ديفيس.

خط الوسط: يوشوا كيميش، ليون غوريتسكا.

خط الهجوم: سيرج غنابري، توماس مولر، جمال موسيالا، روبرت ليفاندوفسكي.