تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أتلتيكو اليوم في الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة غريمه أتلتيكو مدريد حامل اللقب اليوم الأحد على ملعب كامب ناو في قمة منافسات المرحلة الـ 23 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل البارسا المركز الخامس برصيد 35 نقطة من 21 مباراة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد رابعاً برصيد 36 نقطة من نفس عدد المباريات.

وتقام المواجهة في تمام الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: داني ألفيش، رونالد آراوخو، جيرارد بيكيه، جوردي آلبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: فيران توريس، لوك دي يونغ، غافي.