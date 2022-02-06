تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام برشلونة اليوم في الدوري الإسباني

يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً اليوم على غريمه برشلونة في لقاء قمة مرتقب يشهده ملعب كامب ناو لحساب المرحلة الـ 23 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 21 مباراة، يليه البارسا في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة من نفس عدد المباريات.

وتقام المواجهة في تمام الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام برشلونة اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 5-3-2):

المدرب: دييغو سيميوني.

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: دانييل واس، خوسيه ماريا خيمينز، ستيفان سافيتش، ماريو هيرموسو، يانيك فيريرا كاراسكو.

خط الوسط: رودريغو دي بول، كوكي، توماس ليمار.

خط الهجوم: آنخيل كوريا، لويس سواريز.