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تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أتلتيك بيلباو اليوم في الدوري الإسباني

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 12 آذار / مارس 2023 - 07:54
تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أتلتيك بيلباو اليوم في الدوري الإسباني
تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أتلتيك بيلباو اليوم في الدوري الإسباني (أ ف ب)

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أتلتيك بيلباو اليوم في الدوري الإسباني 22-23 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 25. 

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يستعد نادي برشلونة اليوم لخوض مواجهة قوية خارج الديار على أرضية ملعب "سان ماميس" أمام أتلتيك بيلباو في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني. 

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ويتطلع البارسا الذي يتصدر الليغا برصيد 62 نقطة إلى تحقيق الفوز اليوم في إقليم الباسك على بيلباو، لتوسيع الفارق مع المنافس والملاحق المباشر في الدوري نادي ريال مدريد الذي يحل ثانيًا في الترتيب برصيد 56 نقطة. 

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أتلتيك بيلباو اليوم في الدوري الإسباني

المدرب: تشافي هيرنانديز
التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: شتيغن
خط الدفاع: بالدي ، كريستينسن ، غارسيا ، كوندي
خط الوسط: كيسي ، دي يونغ ، بوسكيتس
خط الهجوم: أنسو فاتي ، فيران توريس ، رافينيا


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