يستعد برشلونة لمواجهة ضيفه إلتشي اليوم السبت بعد أيام من سقوطه الأوروبي أمام بايرن ميونيخ الألماني، وذلك حين يستضيفه على ملعب سبوتيفاي كامب ناو ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام برصيد 13 نقطة، وصاحب المركز العشرين والأخير بنقطة وحيدة في تمام الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عامر الخوذيري.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إلتشي اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين، رونالد آراوخو، جولز كوندي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس، فرانك كيسي.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، آنسو فاتي.