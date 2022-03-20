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تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

منشور 20 آذار / مارس 2022 - 05:00
برشلونة في مواجهة ساخنة أمام ريال مدريد اليوم
برشلونة في مواجهة ساخنة أمام ريال مدريد اليوم

يخوض برشلونة مواجهة مثيرة ومرتقبة حين يحل ضيفاً اليوم على مستضيفه ريال مدريد في لقاء الكلاسيكو الذي سيجري على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة الـ 29 من بطولة الدوري الإسباني.

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وتقام المباراة بين رابع الترتيب العام وصاحب الصدارة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.
خط الدفاع: داني ألفيش، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، جوردي آلبا.
خط الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.
خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، بيير إيميريك أوباميانغ، فيران توريس.

كلمات دالة:برشلونةريال مدريدالدوري الإسباني

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