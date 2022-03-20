يواجه ريال مدريد غريمه الأزلي وضيفه برشلونة اليوم الأحد في لقاء الكلاسيكو المرتقب الذي سيشهده ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن منافسات المرحلة الـ 29 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام وصاحب المركز الرابع في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام برشلونة اليوم في الدوري الإسباني (4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: ماركو آسينسيو، إيسكو آلاركون، فينيسيوس جونيور.