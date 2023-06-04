تعرف من خلال هذه المقالة على تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام سيلتا فيغو اليوم في ختام الدوري الإسباني 2023 ، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 38 من الليغا.

يستعد نادي برشلونة اليوم لخوض مواجهة أخيرة هذا الموسم خارج الديار على أرضية ملعب "بالايدوس" أمام نادي سيلتا فيغو في إطار منافسات الجولة 38 من مسابقة الدوري الإسباني 2023 ، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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وسيشهد لقاء البارسا اليوم آخر مشاركة لكل من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا اللذان يرحلان عن الفريق هذا الصيف وبطريقة أكثر من رائعة خاصة بعد أن توج البلوغرانا بلقب الدوري الإسباني منذ الجولات الماضية.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام سيلتا فيغو اليوم في ختام الدوري الإسباني 2023

المدرب: تشافي هيرنانديز

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: شتيغن

خط الدفاع: كوندي ، كريستينسن ، ألونسو ، ألبا

خط الوسط: جافي ، بوسكيتس ، دي يونغ

خط الهجوم: ديمبيلي ، ليفاندوفسكي ، رافينيا