تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام فالنسيا اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه برشلونة مستضيفه فالنسيا اليوم الأحد على أرضية ملعب ميستايا في واحدة من أقوى مواجهات المرحلة الـ 25 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وتقام المباراة بين سادس الترتيب وصاحب المركز الثاني عشر في تمام الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست، أوسكار مينغيزا، إيريك غارسيا، جوردي آلبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: آداما تراوري، فيران توريس، غافي.