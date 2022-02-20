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تشكيلة فالنسيا المتوقعة أمام برشلونة اليوم في الليغا

منشور 20 شباط / فبراير 2022 - 08:08
فالنسيا يتحدى برشلونة اليوم
فالنسيا يتحدى برشلونة اليوم

يواجه فالنسيا مباراة صعبة للغاية حين يستضيف غريمه برشلونة على أرضية ملعب ميستايا اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الـ 25 من بطولة الدوري الإسباني.

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وتقام المباراة بين ثاني عشر الترتيب وصاحب المركز السادس في تمام الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة فالنسيا المتوقعة أمام برشلونة اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-4-2):

المدرب: خوسيه بوردالياس.

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.
خط الدفاع: تييري كوريا، إيراي كوميرت، مختار دياكابي، خوسيه غايا.
خط الوسط: ديميتري فولكيير، كارلوس سولير، إيلياش موريبا بريان جيل.
خط الهجوم: غونزالو غيديش، هوغو دورو.

كلمات دالة:فالنسيابرشلونةالدوري الإسباني

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