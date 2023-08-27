تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام فياريال في الدوري الإسباني 2023-24 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الأسبوع الثالث من الليغا.

يستعد برشلونة لخوض مواجهة خارج الديار أمام فياريال على أرضية ملعب "لاسيراميكا" في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني 2023-24 في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم الأحد 27 أغسطس.

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البارسا لديه 4 نقاط في رصيده بعد أول جولتين، حيث تعادل أمام خيتافي في المباراة الأولى سلبيًا وتمكن من الفوز في الجولة الثانية على قادش بهدفين نظيفين، وقد تكون مواجهة اليوم صعبة نوعًا ما خاصة بعد إصابة بيدري وأراوخو وغيابهما عن الفريق.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام فياريال في الدوري الإسباني 2023-24