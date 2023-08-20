تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام قادش اليوم في الدوري الإسباني 2023-24 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الثانية من الليغا.

يستقبل نادي برشلونة اليوم نظيره قادش على أرضية ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الجديد 2023-24، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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البارسا كان قد سقط في فخ التعادل السلبي في الجولة الأولى أمام خيتافي، وتم خلال تلك المباراة تعرض رافينيا للطرد وتشافي أيضًا، ويتمنى عشاق البلوغرانا أن يتمكن الفريق في مواجهة اليوم من الفوز لحصد أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام قادش اليوم في الدوري الإسباني 2023-24