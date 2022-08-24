تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام مانشستر سيتي في مواجهة اليوم الودية

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام مانشستر سيتي يتشوق عشاق البارسا لمعرفتها، حيث أن هذه المباراة ستكون المرة الأولى التي يلتقي فيها تشافي هيرنانديز مع بيب غوارديولا كمدربين.

موعد مباراة برشلونة ضد مان سيتي تم تحديده ليكون اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، الساعة 10:30 م بتوقيت السعودية على ملعب سبوتيفاي كامب نو، والمباراة يلعبها كلا الفريقين لأهداف خيرية، حيث سيتم تخصيص دخل المباراة لدعم ومكافحة مرض الضمور العضلي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام مانشستر سيتي الليلة

بحسب ما كشفته التقارير، فإن المدير الفني للبلوغرانا تشافي أعلن عن قائمة الفريق التي ستواجه مان سيتي الليلة في المباراة الودية، حيث اعتمد المدرب الإسباني على الأسماء التالية لتكون ضمن تشكيلة برشلونة اليوم وهي كما يلي:

الحراسة: بينا

الدفاع: كوندي – بيكيه – ألبا

الوسط: كيسيه – جافي – روبرتو – توريس – بيانيتش

الهجوم: ليفاندوفسكي

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