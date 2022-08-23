بعد الوصول لمسرح الاحلام..كاسيميرو يوجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو

تم يوم أمس تقديم الوافد الجديد من ريال مدريد النجم كاسيميرو أمام جماهير مان يونايتد على مسرح الأحلام أولد ترافورد، وذلك قبل المباراة التي خاضها مانشستر يونايتد ضد ليفربول ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي حقق فيها الشياطين الحمر أول فوز هذا الموسم مع تين هاغ.

وبصفقة بلغت قيمتها 70 مليون يورو، احتفى جماهير اليونايتد يوم أمس بلاعب الوسط الجديد كاسيميرو، والذي يعوّل عليه تين هاغ هذا الموسم ليكون محور الارتكاز في وسط الملعب، وليظهر براعته وإمكانياته تمامًا كما كان صمام الأمان مع ريال مدريد طوال السنين الماضية.

كاسيميرو يوجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو

فوجئ الجميع يوم أمس بقرار تين هاغ بعدم إشراك رونالدو أساسيًا في مباراة الفريق أمام ليفربول، حيث أن الدون شارك في نهاية المباراة ودخل في آخر 5 دقائق فقط.

ومع كثرة الشائعات مؤخرًا التي تتحدث حول مصير كريستيانو رونالدو مع مان يونايتد، وجه كاسيميرو رسالة لزميله النجم البرتغالي، وذلك خلال مؤتمر ريال مدريد التوديعي له، وقال كاسيميرو: "أتمنى أن يبقى كريستيانو رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد".

وتابع: "سأذهب إلى مانشستر يونايتد أحد أكبر الفرق في العالم التي تنافس مدريد، لم أتحدث مع كريستيانو رونالدو، لكني أريد اللعب معه، انا متحمس للعمل مجددًا وكلي أمل أن يبقى في يونايتد، فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم".

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