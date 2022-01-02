يحل برشلونة ضيفاً على ريال مايوركا اليوم الأحد ضمن مواجهات المرحلة الـ 19 من بطولة الدوري الإسباني على أرضية ملعب إيبيروستار.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

ويحتل البارسا المركز السابع برصيد 28 نقطة، فيما يأتي ريال مايوركا في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: رونالد آراوخو، إيريك غارسيا، جيرارد بيكيه، أوسكار مينغيزا.

خط الوسط: فرينكي دي يونغ، ريكي بوتش، نيكو غونزاليز.

خط الهجوم: إلياس أخوماش شكور، لوك دي يونغ، فيران جوتيلا.