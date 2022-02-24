يلتقي برشلونة الإسباني مع مستضيفه نابولي الإيطالي اليوم الخميس على أرضية ملعب دييغو أرماندو مارادونا في مواجهة إياب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الغريمين يوم الخميس الماضي بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

وتقام المواجهة المهمة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام نابولي اليوم في الدوري الأوروبي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست، رونالد آراوخو، جيرارد بيكيه، جوردي آلبا.

خط الوسط: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، غافي.

خط الهجوم: آداما تراوري، بيير إيميريك أوباميانغ، فيران توريس.