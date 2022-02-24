تشكيلة نابولي المتوقعة أمام برشلونة في الدوري الأوروبي

يستضيف نابولي الإيطالي خصمه برشلونة الإسباني اليوم الخميس على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في إياب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتقام المباراة المرتقبة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام برشلونة اليوم في الدوري الأوروبي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: لوتشيانو سباليتي.

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: أمير رحماني، كاليدو كوليبالي، جوان جيزوس.

خط الوسط: إيليف إيلماس، فابيان رويز، دييغو ديمي، ماريو روي.

خط الهجوم: بيوتر جيلينسكي، فيكتور أوسيمين، درايس ميرتينز.