تشكيلة برشلونة المتوقعة لمباراته الودية أمام نيويورك ريد بولز

يخوض برشلونة الإسباني مباراة ودية أخرى ضمن جولته في الولايات المتحدة الأميركية حين يلاقي نيويورك ريد بولز على ملعب ريد بول آرينا فجر الأحد.

وحقق البارسا نتائج مشجعة خلال استعدادته حيث تعادل مع أولوت 1-1، وسحق إنتر ميامي 6-0، وتغلب على غريمه الأزلي ريال مدريد 1-0، وتعادل مع يوفنتوس 2-2.

وتقام المباراة في تمام الساعة 2:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام نيويورك ريد بولز الودية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست، أندرياس كريستينسن، رونالد آراوخو، جوردي آلبا.

خط الوسط: غافي، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، آنسو فاتي.