تشكيلة برشلونة المتوقعة لمواجهة ليفانتي في الليغا اليوم

يواجه برشلونة ضيفه ليفانتي اليوم الأحد على ملعب كامب ناو لحساب المرحلة السابعة من الدوري الإسباني في مباراة مصيرية لمدربه رونالد كومان.

ويقام اللقاء الساعة 5:15 عصراً بتوقيت مكة المكرمة وتبثه شبكة قنوات بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق أحمد البلوشي.

ويعاني البارسا من كثرة الغيابات وأبرزها نجما الوسط فرينكي دي يونغ الموقوف وبيدري المصاب، إلى جانب الظهير الأيسر جوردي آلبا المصاب.

أما في خط الهجوم، يستمر غياب عثمان ديمبيلي وسيرجيو أغويرو ومارتن برايثوايت، إضافة إلى موسى واغو وأليخاندرو بالدي، علماً بأن آنسو فاتي عاد للتدريبات مؤخراً.

تشكيلة برشلونة المتوقعة لمواجهة اليوم:

المدرب: رونالد كومان.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: أوسكار مينغيزا، رونالد آراوخو، جيرارد بيكيه،سيرجينيو ديست.

خط الوسط: غافي، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبرتو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو، لوك دي يونغ، ممفيس ديباي.