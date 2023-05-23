نستعرض لكم أبرز التوقعات حول تشكيلة برشلونة اليوم ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني 2023، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 36، وأبرز الأسماء التي ستغيب عن اللقاء هذا المساء.

يحل نادي برشلونة اليوم ضيفًا على أرضية ملعب "نويفو خوسيه زوريلا" لمواجهة نادي بلد الوليد في إطار منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإسباني 2023 في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويعتبر بلد اوليد من ضمن الأندية المهددة بالهبوط هذا الموسم، إلّا في حالة استطاع اليوم على أرضه وبين جمهوره الفوز على البارسا للوصول إلى النقطة 38 والابتعاد عن منطقة الخطر التي تضم حاليًا كلًا من إلتشي، إسبانيول، وخيتافي.

تشكيلة برشلونة اليوم ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني 2023

بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد بنتيجة 2-1، يبدو أن المايسترو تشافي هيرنانديز قد ألغى فكرة إراحة بعض اللاعبين بعد أن حسم لقب الليغا، حيث تكشف التوقعات من خلال موقع "WhoScored" أن برشلونة سيلعب بالقوة الضاربة وسيكون مكتمل الصفوف وقد يشارك ديمبيلي ورافينيا سويًا منذ البداية.

وستشهد قائمة برشلونة اليوم ضد بلد الوليد غياب بعض الأسماء المهمة في الفريق وخاصة في الخطوط الخلفية، وذلك بسبب الإيقاف أو الإصابة، مثل بيدري، أراوخو، وجول كوندي.

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: شتيغن

خط الدفاع: ألبا ، كريستينسن ، ألونسو ، بالدي

خط الوسط: جافي ، بوسكيتس ، دي يونغ

خط الهجوم: ديمبيلي ، ليفاندوفسكي ، رافينيا