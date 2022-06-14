يرتحل منتخب بلجيكا لمواجهة نظيره البولندي اليوم الثلاثاء في لقاء فض شراكة سيجمعهما على الملعب الوطني في وارسو ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة A4 لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة، ومستضيفه ثالث الترتيب بنفس الرصيد وبفارق الأهداف في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة بلجيكا المتوقعة أمام بولندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: روبرتو مارتينيز.

حراسة المرمى: كوين كاستيلز.

خط الدفاع: لياندر ديندونكر، توبي آلديرفايريلد، يان فيرتونخين.

خط الوسط: أليكسيس سايلميكرز، هانس فانيكين، يوري تيليمانس، تورغين هازارد.

خط الهجوم: إيدين هازارد، دينيس برايت، ميتشي باتشواي.