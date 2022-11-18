تشكيلة بلجيكا المتوقعة أمام مصر لمباراتهما الودية اليوم

يلتقي منتخب بلجيكا مع خصمه المصري اليوم الجمعة في مباراة ودية استعدادية يحتضنها ستاد جابر الاحمد الدولي في الكويت.

وتقام المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر قناة الرياضية Arryadia SD/HD بتعليق محمد العدلي، وقناة أون تايم ON Time Sports 1 HD.

ويخوض فريق الشياطين الحمر هذا اللقاء قبل التوجه لقطر من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 التي ستنطلق يوم الأحد القادم.

تشكيلة منتخب بلجيكا المتوقعة أمام مصر لمباراتهما الودية اليوم (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: روبرت مارتينيز.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ووت فايس، توبي آلديرفايريلد، يان فيرتونخين.

خط الوسط: تيموثي كاستاني، يوري تيليمانز، آكسيل فيتسيل، يانيك فيريرا كاراسكو، كيفين دي بروين، إيدين هازارد.

خط الهجوم: ميتشي باتشواي.