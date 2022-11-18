تشكيلة مصر المتوقعة لمواجهة بلجيكا ودياً اليوم

يلاقي منتخب مصر خصمه البلجيكي اليوم الجمعة على أرضية ملعب ستاد جابر الاحمد الدولي في الكويت في مباراة دولية استعدادية قبل يومين من انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

وتقام المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر قناة الرياضية Arryadia SD/HD بتعليق محمد العدلي، وقناة أون تايم ON Time Sports 1 HD.

تشكيلة مصر المتوقعة أمام بلجيكا اليوم لمباراتهما الودية (بطريقة

المدرب: روي فيتوريا.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، علي جبر، أحمد حجازي، محمد حمدي.

خط الوسط: محمد النني، إمام عاشور، محمود حمادة.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود تريزيغيه.