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تشكيلة بلجيكا المتوقعة أمام هولندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

منشور 03 حزيران / يونيو 2022 - 08:51
بلجيكا تتحدى هولندا اليوم (المصدر: أ ف ب)
بلجيكا تتحدى هولندا اليوم (المصدر: أ ف ب)

يواجه منتخب بلجيكا ضيفه الهولندي اليوم الجمعة على أرضية ملعب الملك بودوان لحساب الجولة الأولى من منافسات مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

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وتقام المباراة بين العملاقين الأوروبيين في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة بلجيكا المتوقعة لمواجهة هولندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: روبرتو مارتينيز.

حراسة المرمى: كوين كاستيلز.
خط الدفاع: توبي آلديرفايريلد، ديدريك بوياتا، يان فيرتونخين.
خط الوسط: توماس مونييه، يوري تيليمانس، آكسيل فيتسيل، يانيك فيريرا كاراسكو.
خط الهجوم: كيفين دي بروينه، إيدين هازارد، روميلو لوكاكو.

كلمات دالة:منتخب بلجيكامنتخب هولندادوري الأمم الأوروبية

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