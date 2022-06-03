تشكيلة بلجيكا المتوقعة أمام هولندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

يواجه منتخب بلجيكا ضيفه الهولندي اليوم الجمعة على أرضية ملعب الملك بودوان لحساب الجولة الأولى من منافسات مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين العملاقين الأوروبيين في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة بلجيكا المتوقعة لمواجهة هولندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: روبرتو مارتينيز.

حراسة المرمى: كوين كاستيلز.

خط الدفاع: توبي آلديرفايريلد، ديدريك بوياتا، يان فيرتونخين.

خط الوسط: توماس مونييه، يوري تيليمانس، آكسيل فيتسيل، يانيك فيريرا كاراسكو.

خط الهجوم: كيفين دي بروينه، إيدين هازارد، روميلو لوكاكو.