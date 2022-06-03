يحل منتخب هولندا ضيفاً صعباً اليوم الجمعة على غريمه البلجيكي في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب الملك بودوان لحساب الجولة الأولى من منافسات مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين العملاقين الأوروبيين في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة هولندا المتوقعة أمام بلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 3-4-1-2):

المدرب: لويس فان خال.

حراسة المرمى: مارك فليكين.

خط الدفاع: ماتيس دي ليخت، فيرجيل فان دايك، نايثان آكي.

خط الوسط: دينزل دومفريز، تيون كوبماينرز، فرينكي دي يونغ، تايريل مالاسيا.

خط الهجوم: ستيفين بيرغوايس، فوت فيغهورست، ممفيس ديباي.