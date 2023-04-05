تشكيلة بوروسيا دورتموند المحتملة أمام لايبزيغ اليوم في كأس ألمانيا 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الدور ربع النهائي من البطولة.

يخوض نادي بوروسيا دورتموند اليوم مواجهة صعبة أمام لايبزيغ على أرضية ملعب "ريد بول أرينا" في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس ألمانيا 22-23.

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دورتموند يدخل اللقاء هذا المساء لتحقيق الفوز بهدف التعويض عن الخسارة القاسية في الدوري أمام بايرن ميونخ بنتيجة 4-2، لذا لا بديل عن الفوز على لايبزيغ لمراضاة الجماهير وللوصول إلى نصف نهائي الكأس.

تشكيلة بوروسيا دورتموند المحتملة أمام لايبزيغ اليوم في كأس ألمانيا 2023

المدرب: إيدين تيرزيتش

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: كوبل

خط الدفاع: وولف ، سولي ، هوميلس ، رايرسون

خط الوسط: بيلينجهام ، إيمري تشان ، غوريرو

خط الهجوم: مالين ، موكوكو ، رويس