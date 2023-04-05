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تشكيلة بوروسيا دورتموند المحتملة أمام لايبزيغ اليوم في كأس ألمانيا 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 05 نيسان / أبريل 2023 - 09:37
(Photo by INA FASSBENDER / AFP)
(Photo by INA FASSBENDER / AFP)

تشكيلة بوروسيا دورتموند المحتملة أمام لايبزيغ اليوم في كأس ألمانيا 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الدور ربع النهائي من البطولة. 

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يخوض نادي بوروسيا دورتموند اليوم مواجهة صعبة أمام لايبزيغ على أرضية ملعب "ريد بول أرينا" في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس ألمانيا 22-23.

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دورتموند يدخل اللقاء هذا المساء لتحقيق الفوز بهدف التعويض عن الخسارة القاسية في الدوري أمام بايرن ميونخ بنتيجة 4-2، لذا لا بديل عن الفوز على لايبزيغ لمراضاة الجماهير وللوصول إلى نصف نهائي الكأس. 

تشكيلة بوروسيا دورتموند المحتملة أمام لايبزيغ اليوم في كأس ألمانيا 2023

المدرب: إيدين تيرزيتش

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: كوبل

خط الدفاع: وولف ، سولي ، هوميلس ، رايرسون

خط الوسط: بيلينجهام ، إيمري تشان ، غوريرو

خط الهجوم: مالين ، موكوكو ، رويس


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