جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل المواجهات في مختلف المنافسات والبطولات والقنوات الناقلة لها.

يترقب الجميع مباريات اليوم، حيث ستكون الإثارة حاضرة في السهرة الرمضانية من خلال مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، إلى جانب مباريات مؤجلة في الدوري الإنجليزي تلعب هذا المساء أبرزها لقاء مانشستر يونايتد ضد برنتفورد.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 7 و 25 المؤجلة

وست هام يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر يونايتد ضد برينتفورد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري السعودي – الجولة 22

الباطن ضد الوحدة – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 2

الطائي ضد الرائد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1

أبها ضد التعاون – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 1

دوري يلو السعودي – الجولة 27

العين ضد القادسية – الموعد: 9:50 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2

كأس ملك إسبانيا – نصف النهائي

برشلونة ضد ريال مدريد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Sports HD 1

الدوري المصري الممتاز – الجولة 22

الأهلي ضد غزل المحلة – الموعد: 10:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

كأس إيطاليا – نصف النهائي

كريمونيسي ضد فيورنتينا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

كأس ألمانيا – ربع النهائي

لايبزيج ضد بوروسيا دورتموند – الموعد: 09:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: دبي الرياضية 2