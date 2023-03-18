تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي 22-23

البوابة - يلتقي تشيلسي مع ضيفه إيفرتون اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج لحساب الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل البلوز اللقاء وهم يحتلون المركز العاشر برصيد 37 نقطة، فيما يقبع إيفرتون في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق يوسف سيف.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: غراهام بوتر.

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاغا.

خط الدفاع: مارك كوكوريا، كاليدو كوليبالي، ويسلي فوفانا.

خط الوسط: بين تشيلويل، إينزو فيرنانديز، ماتيو كوفاتشيتش، ريس جيمس.

خط الهجوم: ميخايلو مودريك، كاي هافيرتز، جواو فيليكس.