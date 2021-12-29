يستضيف تشيلسي ضيفه برايتون اليوم الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات المرحلة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

ويحتل البلوز المركز الثالث برصيد 41 نقطة، فيما يأتي برايتون في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، أندرياس كريستينسن، أنتونيو روديغر.

خط الوسط: ريس جيمس، جورجينيو، ماتيو كوفاتشيتش، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: حكيم زياش، مايسون ماونت، روميلو لوكاكو.