يسعى مانشستر سيتي للابتعاد أكثر في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يحل ضيفاً اليوم الأربعاء على برينتفورد لحساب المرحلة العشرين من البطولة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق أحمد البلوشي.

ويحتل سيتي صدارة الترتيب برصيد 47 نقطة، فيما يقبع برينتفورد في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، آيميريك لابورت، ناينثان آكي، أوليكساندر زينتشينكو.

خط الوسط: إيلكاي غوندوغان، فيرناندينيو، كيفين دي بروينه.

خط الهجوم: غابرييل جيزوس، فيل فودين، جاك غريليش.