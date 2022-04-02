يلاقي تشيلسي ضيفه برينتفورد اليوم السبت على أرضية ملعب ستامفورد بريدج في واحدة من أبرز مواجهات المرحلة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة المهمة بين البلوز ثالث الترتيب العام وضيفه صاحب المركز الخامس عشر في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: أندرياس كريستينسن، تياغو سيلفا، أنتونيو روديغر.

خط الوسط: ريس جيمس، نغولو كانتي، جورجينيو، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: مايسون ماونت، كاي هافيرتس، تيمو فيرنر.