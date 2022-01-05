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تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام توتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية

منشور 05 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:24
فريق تشيلسي
فريق تشيلسي

يخوض تشيلسي بطل أوروبا مواجهة مرتقبة وقوية اليوم الأربعاء حينما يواجه جاره اللندني توتنهام هوتسبير في دور نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.

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وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام توتنهام هوتسبير اليوم في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (بطريقة 3-4-3):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاغا.
خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، أنتونيو روديغر، مالانغ سار.
خط الوسط: كالوم هادسون أودوي، جورجينيو، ماتيو كوفاتشيتش، ماركوس ألونسو.
خط الهجوم: حكيم زياش، كريستيان بوليسيتش، كاي هافيرتز.

كلمات دالة:تشيلسيتوتنهامكأس الرابطة الإنجليزية

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