تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في كأس الرابطة

يحل توتنهام هوتسبير ضيفاً ثقيلاً اليوم على مستضيفه تشيلسي في لقاء ديربي لندني مهم ومرتقب يقام على ملعب ستامفورد بريدج ضمن نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة توتنهام هوتسبير المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (بطريقة 3-4-3):

المدرب: أنتونيو كونتي.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: جافيت تانغانغا، دايفنسون سانشيز، بين وايت.

خط الوسط: إيمرسون رويال، هاري وينكس، بيير إيميل هويبيرغ، سيرخيو ريغيلون.

خط الهجوم: هيونغ مين سون، هاري كين، بريان جيل.