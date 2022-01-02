يستضيف تشيلسي غريمه ليفربول اليوم الأحد على ملعب ستامفورد بريدج في لقاء قمة مرتقب لحساب المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

ويحتل الفريق اللندني المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الريدز الذي يليه في المركز الثالث.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: تريفوه تشالوباه، تياغو سيلفا، أنتونيو روديغر.

خط الوسط: سيزار آزبيليكويتا، جورجينيو، نغولو كانتي، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: مايسون ماونت، روميلو لوكاكو، كالوم هادسون أودوي.