يحل ليفربول اليوم الأحد ضيفاً ثقيلاً على غريمه تشيلسي في مواجهة مهمة ومرتقبة ستجري على ملعب ستامفورد بريدج لحساب المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

ويحتل الريدز المركز الثالث برصيد 41 نقطة ويتفوق عليه الفريق اللندني في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، أليكس أوكسلايد تشايمبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوغو جوتا، ساديو ماني.