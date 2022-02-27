تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ليفربول في نهائي كأس الرابطة

يواجه تشيلسي بطل أوروبا والعالم غريمه ليفربول اليوم الأحد على أرضية ملعب ويمبلي في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتقام المواجهة المرتقبة بين ثالث ترتيب الدوري الإنجليزي وصاحب المركز الثاني في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ليفربول اليوم في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (بطريقة 3-4-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاغا.

خط الدفاع: أندرياس كريستينسن، تياغو سيلفا، أنتونيو روديغر.

خط الوسط: سيزار آزبيليكويتا، جورجينيو، نغولو كانتي، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: مايسون ماونت، كريستيان بوليسيتش، كاي هافيرتس.