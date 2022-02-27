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تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ليفربول في نهائي كأس الرابطة

منشور 27 شباط / فبراير 2022 - 07:59
تشيلسي يتحدى ليفربول اليوم
تشيلسي يتحدى ليفربول اليوم

يواجه تشيلسي بطل أوروبا والعالم غريمه ليفربول اليوم الأحد على أرضية ملعب ويمبلي في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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وتقام المواجهة المرتقبة بين ثالث ترتيب الدوري الإنجليزي وصاحب المركز الثاني في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ليفربول اليوم في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (بطريقة 3-4-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاغا.
خط الدفاع: أندرياس كريستينسن، تياغو سيلفا، أنتونيو روديغر.
خط الوسط: سيزار آزبيليكويتا، جورجينيو، نغولو كانتي، ماركوس ألونسو.
خط الهجوم: مايسون ماونت، كريستيان بوليسيتش، كاي هافيرتس.

كلمات دالة:تشيلسيليفربولكأس الرابطة الإنجليزية

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