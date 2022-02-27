يلاقي ليفربول غريمه تشيلسي مساء اليوم الأحد على ملعب ويمبلي في لندن في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

ويقام اللقاء الناري بين ثاني ترتيب الدوري الإنجليزي وصاحب المركز الثالث في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: كاويمهين كيليهير.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياغو آلكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.