يلتقي تشيلسي الإنجليزي مع ضيفه ليل الفرنسي اليوم الثلاثاء في مواجهة يحتضنها ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة بين بطل العالم وبطل فرنسا في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ليل اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 3-4-3):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: أندرياس كريستينسن، تياغو سيلفا، أنتونيو روديغر.

خط الوسط: سيزار آزبيليكويتا، جورجينيو، ماتيو كوفاتشيتش، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: حكيم زياش، كاي هافيرتس، تيمو فيرنر.