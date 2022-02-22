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تشكيلة ليل المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في دوري الأبطال

منشور 22 شباط / فبراير 2022 - 08:26
جانب من تحضيرات ليل لمواجهة تشيلسي
جانب من تحضيرات ليل لمواجهة تشيلسي

يخوض ليل بطل فرنسا مواجهة من العيار الثقيل حين يحل ضيفاً اليوم على تشيلسي الإنجليزي في لقاء يقام على ملعب ستامفورد بريدج ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

اقرأ ايضاًتشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ليل اليوم في دوري أبطال أوروباتشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ليل اليوم في دوري أبطال أوروبا

وستجري المواجهة بين بطل العالم وغريمه الفرنسي في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة ليل المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-4-2):

المدرب: جوسلين غورفينيك.

حراسة المرمى: ليو جارديم.
خط الدفاع: زكي تشيليك، جوزيه فونتي، سفين بوتمان، غابرييل غودموندسون.
خط الوسط: تيموثي ويا، بينجامان أندريه، ريناتو سانشيز، جوناثان بامبا.
خط الهجوم: جوناثان ديفيد، بوراك يلماز.

كلمات دالة:ليلتشيلسيدوري أبطال أوروبا

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