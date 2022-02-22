تشكيلة ليل المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في دوري الأبطال

يخوض ليل بطل فرنسا مواجهة من العيار الثقيل حين يحل ضيفاً اليوم على تشيلسي الإنجليزي في لقاء يقام على ملعب ستامفورد بريدج ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وستجري المواجهة بين بطل العالم وغريمه الفرنسي في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة ليل المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-4-2):

المدرب: جوسلين غورفينيك.

حراسة المرمى: ليو جارديم.

خط الدفاع: زكي تشيليك، جوزيه فونتي، سفين بوتمان، غابرييل غودموندسون.

خط الوسط: تيموثي ويا، بينجامان أندريه، ريناتو سانشيز، جوناثان بامبا.

خط الهجوم: جوناثان ديفيد، بوراك يلماز.