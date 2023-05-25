تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 2023

يستعد نادي تشيلسي اليوم لخوض مواجهة خارج الديار على أرضية ملعب "أولد ترافورد" أمام نادي مانشستر يونايتد في إطار منافسات الجولة 32 المؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

ويطمح جماهير البلوز في هذا اللقاء أن يحقق الفريق تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد فوز معنوي، حيث أن الفوز أو الخسارة لن يغير أي شيء، فالنادي يقبع في المركز 12 في ترتيب الدوري الإنجليزي متفاديًا الهبوط، وفي نفس الوقت خارج أي مسابقة أوروبية الموسم المقبل.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي مساء يوم الخميس 25 مايو 2023 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان وسوريا.

القنوات الناقلة والمعلق لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

ستبث مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق حفيظ دراجي.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام مانشستر يونايتد اليوم

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: تشالوباه ، سيلفا ، فوفانا

خط الوسط: لويس هال ، لوفتوس تشيك ، إنزو فرنانديز ، أزبيليكويتا

خط الهجوم: جالاجر ، هافيرتز ، ستيرلينغ