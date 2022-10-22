يستضيف تشيلسي غريمه مانشستر يونايتد اليوم الأحد على ملعب ستامفورد بريدج في قمة الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين البلوز الذي يحتل المركز الرابع برصيد 20 نقطة، وضيفه صاحب المركز الخامس بفارق نقطة وحيدة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذه المواجهة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام مان يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: غراهام بوتر.

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاغا.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، تياغو سيلفا، تريفوه تشالوباه.

خط الوسط: روبن لوفتوس تشيك، جورجينيو، ماتيو كوفاتشيتش، بين تشيلويل.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ، مايسون ماونت، بيير إيميريك أوباميانغ.