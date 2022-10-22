يحل مانشستر يونايتد ضيفاً اليوم السبت على غريمه تشيلسي في لقاءٍ قمة مرتقب يشهده ملعب ستامفورد بريدج لحساب الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب عن صفوف الشياطين الحمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تم استبعاده من القائمة التي ستخوض اللقاء بعد مغادرته أرضية الملعب في مباراة الفريق السابقة.

وتقام المباراة بين يونايتد صاحب المركز الخامس برصيد 19 نقطة، ومستضيفه الذي يحتل المركز الرابع بفارق نقطة واحدة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذه المواجهة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: إيريك تين هاغ.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوغو دالوت، رافاييل فاران، ليساندرو مارتينز، لوك شو.

خط الوسط: كاسيميرو، فريد، أنتوني، برونو فيرنانديش، جايدون سانشو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد.