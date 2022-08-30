تشكيلة تشيلسي المتوقعة اليوم أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي يريد مشجعي البلوز أن يعرفوها قبل انطلاق صافرة البداية اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليغ.

ويحل اليوم تشيلسي ضيفًا على ملعب ساوثهامبتون "سينت ماري"، ويطمح لتحقيق فوز ثالث في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد بهدف البقاء في المنافسة وضمان التواجد بين المراكز الأولى التي يتنافس عليها بشراسة كل من أرسنال ومان سيتي وتوتنهام.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة اليوم أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

لم يكن البلوز مقنعًا حتى الآن بعد مرور 4 جولات من الدوري الإنجليزي 2022-2023، حيث أنه يملك في رصيده 7 نقاط فقط ويحتل المركز السادس في ترتيب الدوري، لذلك فإن الألماني توماس توخيل مطالب بتقديم كل ما لديه اليوم أمام ساوثهامبتون لحصد الثلاث نقاط.

وبحسب المواقع والمصادر الأوروبية، فإن نادي تشيلسي بقيادة مديره الفني توخيل، من المتوقع أن يعتمد على الأسماء التالية في التشكيلة لمواجهة اليوم وهي كما يلي:

الحراسة: ميندي

الدفاع: سيلفا – كوليبالي – تشالوباه - جيمس

الوسط: جورجينيو – لوفتوس تشيك – تشيلويل – ماونت

الهجوم: ستيرلينغ - هافارتز

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة