  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة تشيلسي المتوقعة اليوم أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

تشكيلة تشيلسي المتوقعة اليوم أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 30 آب / أغسطس 2022 - 09:00
توماس توخيل مدرب تشيلسي (المصدر: أ ف ب)
Chelsea's German head coach Thomas Tuchel reacts during the UEFA Champions League Quarter-final first leg football match between Chelsea and Real Madrid at Stamford Bridge stadium in London, on April 6, 2022. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

تشكيلة تشيلسي المتوقعة اليوم أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي يريد مشجعي البلوز أن يعرفوها قبل انطلاق صافرة البداية اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليغ. 

ويحل اليوم تشيلسي ضيفًا على ملعب ساوثهامبتون "سينت ماري"، ويطمح لتحقيق فوز ثالث في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد بهدف البقاء في المنافسة وضمان التواجد بين المراكز الأولى التي يتنافس عليها بشراسة كل من أرسنال ومان سيتي وتوتنهام.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة اليوم أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

لم يكن البلوز مقنعًا حتى الآن بعد مرور 4 جولات من الدوري الإنجليزي 2022-2023، حيث أنه يملك في رصيده 7 نقاط فقط ويحتل المركز السادس في ترتيب الدوري، لذلك فإن الألماني توماس توخيل مطالب بتقديم كل ما لديه اليوم أمام ساوثهامبتون لحصد الثلاث نقاط. 
وبحسب المواقع والمصادر الأوروبية، فإن نادي تشيلسي بقيادة مديره الفني توخيل، من المتوقع أن يعتمد على الأسماء التالية في التشكيلة لمواجهة اليوم وهي كما يلي: 

الحراسة: ميندي
الدفاع: سيلفا – كوليبالي – تشالوباه - جيمس
الوسط: جورجينيو – لوفتوس تشيك – تشيلويل – ماونت
الهجوم: ستيرلينغ - هافارتز

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة


© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...