تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام تشيلسي اليوم بالدوري الإنجليزي

تنتظر توتنهام هوتسبير مواجهة من العيار الثقيل اليوم الأحد حين يحل ضيفاً على جاره اللندني تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل سبيرز في المركز السادس برصيد 36 نقطة، فيما يأتي البلوز في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: أنتونيو كونتي.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: دايفنسون سانشيز، إيريك داير، بن ديفيس.

خط الوسط: إيمرسون رويال، أوليفر سكيب، هاري وينكس، بيير إيميل هويبيرغ، سيرخيو ريغيلون.

خط الهجوم: هاري كين، لوكاس مورا.