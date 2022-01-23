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تشكيل تشيلسي المتوقع أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

منشور 23 كانون الثّاني / يناير 2022 - 01:52
تشيلسي يلاقي جاره اللندني من جديد اليوم الأحد
تشيلسي يلاقي جاره اللندني من جديد اليوم الأحد

يخوض تشيلسي مواجهة مرتقبة اليوم الأحد حين يستقبل غريمه اللندني توتنهام هوتسبير على ملعب ستامفورد بريدج لحساب المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ ايضاًتشكيلة توتنهام المتوقعة أمام تشيلسي اليوم بالدوري الإنجليزيتشكيلة توتنهام المتوقعة أمام تشيلسي اليوم بالدوري الإنجليزي

ويحتل البلوز المركز الثالث برصيد 44 نقطة، فيما يأتي سبيرز في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاغا.
خط الدفاع: مالانغ سار، تياغو سيلفا، أنتونيو روديغر.
خط الوسط: سيزار آزبيليكويتا، نغولو كانتي، ماتيو كوفاتشيتش، ماركوس ألونسو.
خط الهجوم: مايسون ماونت، روميلو لوكاكو، تيمو فيرنر.

كلمات دالة:تشيلسيتوتنهامالدوري الإنجليزي

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