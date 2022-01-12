تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

تقام اليوم الأربعاء مواجهة إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بين توتنهام هوتسبير وضيفه تشيلسي على ملعب الأول.

وانتهى لقاء الذهاب بين الغريمين الأسبوع الماضي بفوز البلوز بهدفين نظيفين سجلهما كاي هافيرتز، وبن ديفيس (بالخطأ في مرمى فريقه).

وتقام مباراة الإياب اليوم في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (بطريقة 3-5-2):

المدرب: أنتونيو كونتي.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: جافيت تانغانغا، دايفنسون سانشيز، بن ديفيس.

خط الوسط: إيمرسون رويال، بيير إيميل هويبيرغ، أوليفر سكيب، هاري وينكس، سيرخيو ريغيلون.

خط الهجوم: لوكاس مورا، هاري كين.