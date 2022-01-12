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تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

منشور 12 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:16
توتنهام يسعى لقلب تأخره أمام تشيلسي اليوم (المصدر: hotspurhq.com)
توتنهام يسعى لقلب تأخره أمام تشيلسي اليوم (المصدر: hotspurhq.com)

تقام اليوم الأربعاء مواجهة إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بين توتنهام هوتسبير وضيفه تشيلسي على ملعب الأول.

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وانتهى لقاء الذهاب بين الغريمين الأسبوع الماضي بفوز البلوز بهدفين نظيفين سجلهما كاي هافيرتز، وبن ديفيس (بالخطأ في مرمى فريقه).

وتقام مباراة الإياب اليوم في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (بطريقة 3-5-2):

المدرب: أنتونيو كونتي.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.
خط الدفاع: جافيت تانغانغا، دايفنسون سانشيز، بن ديفيس.
خط الوسط: إيمرسون رويال، بيير إيميل هويبيرغ، أوليفر سكيب، هاري وينكس، سيرخيو ريغيلون.
خط الهجوم: لوكاس مورا، هاري كين.

كلمات دالة:توتنهامتشيلسيكأس الرابطة الإنجليزية

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