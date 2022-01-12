تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام توتنهام اليوم في كأس الرابطة

يصطدم تشيلسي من جديد بجاره اللندني توتنهام هوتسبير اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين في لقاء يقام على ملعب سبيرز.

وحقق البلوز فوزاً مهماً ذهاباً بهدفين دون رد جاءا عن طريق كاي هافيرتز، وبن ديفيس (بالخطأ في مرمى فريقه).

وتقام مباراة الإياب اليوم في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام توتنهام اليوم في إياب كأس الرابطة الإنجليزية (بطريقة 3-4-3):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاغا.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، أنتونيو روديغر، مالانغ سار.

خط الوسط: حكيم زياش، جورجينيو، ماتيو كوفاتشيتش، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: مايسون ماونت، كاي هافيرتز، روميلو لوكاكو.